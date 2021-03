Roma, Gualtieri scioglie la riserva: si candida a sindaco. Il Pd dichiara guerra alla Raggi (Di martedì 16 marzo 2021) Ormai manca solo l’ufficialità, perché la riserva, invece, è sciolta: Roberto Gualtieri ha dato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Roma. La notizia, ormai nell’aria da tempo, è stata confermata da fonti del Pd Romano. L’annuncio formale è atteso a breve: entro la settimana, se non già domani. Gualtieri candidato a sindaco di Roma Della possibile candidatura di Gualtieri a sindaco di Roma si parla da più di un mese, ma la situazione interna al Pd, prima ancora dei nodi da sciogliere con i potenziali alleati, avrebbe suggerito al diretto interessato cautela nel dare la piena disponibilità. Che, non a caso, arriva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Ormai manca solo l’ufficialità, perché la, invece, è sciolta: Robertoha dato la propria disponibilità arsi adi. La notizia, ormai nell’aria da tempo, è stata confermata da fonti del Pdno. L’annuncio formale è atteso a breve: entro la settimana, se non già domani.to adiDella possibiletura didisi parla da più di un mese, ma la situazione interna al Pd, prima ancora dei nodi dare con i potenziali alleati, avrebbe suggerito al diretto interessato cautela nel dare la piena disponibilità. Che, non a caso, arriva ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - Giorgiolaporta : Un mese fa vi ho mostrato la pagina professionale pubblicata per errore di #Gualtieri sindaco di #Roma, appoggiato… - zazoomblog : Roberto Gualtieri si candida a Roma per il Pd: ipotesi primarie. Calenda: “Tavolo di coalizione sparito nel nulla v… - LuigiIvanV : RT @Marzia_M: Comunque è giusto. #Gualtieri è stato un pessimo ministro di un governo fallimentare che ha messo l’Italia in ginocchio per u… -