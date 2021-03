Per ricostruire il Pd bisognerà osare con radicalità (Di martedì 16 marzo 2021) Conoscete quel modo di dire: i gatti hanno sette vite, i mici saltano tra un tetto e l’altro, precipitano e tornano su. Mi sono chiesta se il Pd non somigli un po’ a un gatto. Con l’elezione di Letta ci siamo salvati dal burrone, siamo tornati sul ciglio e il cammino può riprendere. Ma non era il primo precipizio, e persino per i gatti le vite sono sette! Adesso la scommessa è grande. Ho ascoltato e votato Enrico con una punta di ansia, poi con sollievo. Oggi con rispetto e affetto mi sento di dirgli: “cambia quanto devi cambiare, sbaracca quanto devi sbaraccare, e pretendi chiarezza perché i compromessi buoni nascono dalla limpidezza del confronto”. Spesso si definiscono le italiane e gli italiani come straordinari nelle emergenze, salvo poi trovarci impigliati nel trantran, nella cosiddetta normalità. Che poi è la normalità per chi sta bene, mentre per molti, oggi alle prese anche ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Conoscete quel modo di dire: i gatti hanno sette vite, i mici saltano tra un tetto e l’altro, precipitano e tornano su. Mi sono chiesta se il Pd non somigli un po’ a un gatto. Con l’elezione di Letta ci siamo salvati dal burrone, siamo tornati sul ciglio e il cammino può riprendere. Ma non era il primo precipizio, e persino per i gatti le vite sono sette! Adesso la scommessa è grande. Ho ascoltato e votato Enrico con una punta di ansia, poi con sollievo. Oggi con rispetto e affetto mi sento di dirgli: “cambia quanto devi cambiare, sbaracca quanto devi sbaraccare, e pretendi chiarezza perché i compromessi buoni nascono dalla limpidezza del confronto”. Spesso si definiscono le italiane e gli italiani come straordinari nelle emergenze, salvo poi trovarci impigliati nel trantran, nella cosiddetta normalità. Che poi è la normalità per chi sta bene, mentre per molti, oggi alle prese anche ...

