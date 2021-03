Omicidio Ilenia Fabbri, l’ex marito scrive alla figlia: “Ho commesso un errore, devo pagare” (Di martedì 16 marzo 2021) Omicidio Ilenia Fabbri, l’ex marito scrive alla figlia. Claudio Nanni, con una lettera dal carcere, si è rivolto alla figlia Arianna in merito all’Omicidio dell’ex moglie Ilenia Fabbri, uccisa il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza (Ravenna): “Le cose sono andate diversamente da come dovevano andare. In ogni caso ho commesso un errore e dovrò pagare”. laudio Nanni, in carcere con l’accusa di essere il mandante dell’Omicidio dell’ex moglie Ilenia Fabbri, ha scritto una lettera alla figlia Arianna ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 marzo 2021). Claudio Nanni, con una lettera dal carcere, si è rivoltoArianna in merito all’delmoglie, uccisa il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza (Ravenna): “Le cose sono andate diversamente da come dovevano andare. In ogni caso houne dovrò”. laudio Nanni, in carcere con l’accusa di essere il mandante dell’delmoglie, ha scritto una letteraArianna ...

