Inter, attesa per il tampone di D'Ambrosio: oggi i risultati

L'Inter conoscerà oggi l'esito del secondo tampone a cui si è sottoposto Danilo D'Ambrosio. Il primo ha dato esito negativo E' atteso per oggi l'esito del secondo tampone a cui si è sottoposto Danilo D'Ambrosio. Il difensore nerazzurro aveva lasciato Torino in occasione dell'ultimo impegno di campionato contro l'Inter a causa di un leggere malessere. Il primo tampone, come riferisce Corriere della Sera, ha dato esito negativo. In caso di positività al secondo tampone scatterà l'isolamento fiduciario sia per lui che per tutti i suoi compagni di squadra.

Malessere D'Ambrosio: oggi l'esito del tampone. C'è attesa Oggi si conoscerà invece l'esito del secondo tampone, con l'Inter attenta e rispettosa di tutti i protocolli del caso al fine di tutelare il giocatore e il gruppo squadra.

Milan in picchiata, i tifosi hanno una sola speranza Dal sogno scudetto ai timori legati a un preoccupante crollo nel finale di campionato: i sostenitori rossoneri si aggrappano a un atteso ritorno ... i rossoneri sembravano l’unica possibile anti-Inter ...

