Il Signore degli Anelli: Tom Budge annuncia il suo addio alla serie (Di martedì 16 marzo 2021) L'attore Tom Budge ha annunciato ufficialmente il suo addio alla serie Il Signore degli Anelli, prodotta da Amazon. L'attore Tom Budge ha annunciato di aver rinunciato al ruolo che aveva ottenuto nella serie Il Signore degli Anelli. La notizia è stata data con un post condiviso su Instagram in cui spiega i motivi del suo addio al pogetto prodotto da Amazon Studios. Tom Budge ha scritto: "Dopo aver recentemente visto i primi episodi girati un anno fa, Amazon ha deciso di prendere un'altra direzione con il personaggio che stavo interpretando". L'attore ha però ringraziato il team creativo dello show The Lord of the Rings ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) L'attore Tomhato ufficialmente il suoIl, prodotta da Amazon. L'attore Tomhato di aver rinunciato al ruolo che aveva ottenuto nellaIl. La notizia è stata data con un post condiviso su Instagram in cui spiega i motivi del suoal pogetto prodotto da Amazon Studios. Tomha scritto: "Dopo aver recentemente visto i primi episodi girati un anno fa, Amazon ha deciso di prendere un'altra direzione con il personaggio che stavo interpretando". L'attore ha però ringraziato il team creativo dello show The Lord of the Rings ...

