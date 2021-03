Fabrizio Corona tenta il suicidio in ospedale (Di martedì 16 marzo 2021) L’aveva detto e l’ha fatto: Fabrizio Corona negli scorsi giorni, piena di essere ricoverato nel reparto di Psichiatria di un noto ospedale milanese, il Niguarda, ha dichiarato di essere determinato a uccidersi pur di non tornare in carcere, a Opera, istituto penitenziario di massima sicurezza. E dopo essersi tagliato i polsi poco prima dell’arresto, anche ora che si trova ricoverato, l’ex paparazzo dei vip ha tentato di suicidarsi; ovviamente, non avendo un coltello né alcuna altra arma a disposizione, si è dovuto “accontentare” di usare una biro con cui ha cercato di tagliarsi nuovamente i polsi, riaprendo le ferite che gli erano costate venti punti. Un gesto dimostrativo, secondo il suo avvocato Ivano Chiesa, che però si è detto preoccupatissimo in quanto sa bene che Corona andrà ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 marzo 2021) L’aveva detto e l’ha fatto:negli scorsi giorni, piena di essere ricoverato nel reparto di Psichiatria di un notomilanese, il Niguarda, ha dichiarato di essere determinato a uccidersi pur di non tornare in carcere, a Opera, istituto penitenziario di massima sicurezza. E dopo essersi tagliato i polsi poco prima dell’arresto, anche ora che si trova ricoverato, l’ex paparazzo dei vip hato di suicidarsi; ovviamente, non avendo un coltello né alcuna altra arma a disposizione, si è dovuto “acconre” di usare una biro con cui ha cercato di tagliarsi nuovamente i polsi, riaprendo le ferite che gli erano costate venti punti. Un gesto dimostrativo, secondo il suo avvocato Ivano Chiesa, che però si è detto preoccupatissimo in quanto sa bene cheandrà ...

