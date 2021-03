È finita tra Arisa e il suo compagno: ecco perché si sono lasciati e come è successo (Di martedì 16 marzo 2021) La storia d’amore tra Arisa ed il suo compagno Andrea Di Carlo pare davvero essere giunta al capolinea; i due sarebbero stati prossimi alle nozze, già fissate per il 2 settembre, ma un ripensamento (quasi) dell’ultimo minuto ha mandato a monte il matrimonio. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Arisa è scoppiata in lacrime parlando della sua storia con Andrea, ma, da quanto trapela, le parole di Arisa nel salotto domenicale di Mara Venier sarebbero state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto da spingere l’ormai ex compagno della cantante a lasciarla. come rilasciato sul settimanale Oggi, Andrea Di Carlo si dice deluso da Arisa e dal suo comportamento, rimproverandole di non aver mai del tutto dimenticato il suo ex: “Tra me e ... Leggi su trendit (Di martedì 16 marzo 2021) La storia d’amore traed il suoAndrea Di Carlo pare davvero essere giunta al capolinea; i due sarebbero stati prossimi alle nozze, già fissate per il 2 settembre, ma un ripensamento (quasi) dell’ultimo minuto ha mandato a monte il matrimonio. Intervistata da Mara Venier a Domenica In,è scoppiata in lacrime parlando della sua storia con Andrea, ma, da quanto trapela, le parole dinel salotto domenicale di Mara Venier sarebbero state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto da spingere l’ormai exdella cantante a lasciarla.rilasciato sul settimanale Oggi, Andrea Di Carlo si dice deluso dae dal suo comportamento, rimproverandole di non aver mai del tutto dimenticato il suo ex: “Tra me e ...

Advertising

AzdoraL : RT @barocco_e: Comunque se Tommaso si distrae un secondo lì è finita. Tra la Zanicchi che non conosce nessuno dei concorrenti e Ilary che g… - _sam_buca_ : ciao popolo tra me e @gvccinjh è finita ora tornerò a non essere attiva su insta per colpa sua addio - zazoomblog : E’ ufficiale: tra Andrea di Carlo e Arisa è finita. Matrimonio annullato - #ufficiale: #Andrea #Carlo #Arisa - ludusFE : Tra una blasterata e l'altra, dopo circa un anno è finita la nostra campagna dedicata al gioco di ruolo Star Wars d… - barocco_e : Comunque se Tommaso si distrae un secondo lì è finita. Tra la Zanicchi che non conosce nessuno dei concorrenti e Il… -