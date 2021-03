Draghi non pensa a un piano B. Giovedì si riparte con AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Non c’è nessun piano B da mettere in atto semplicemente perché non si è mai messo in dubbio il piano A. Mario Draghi è convinto che l’Ema, in linea su quanto costantemente ribadito negli ultimi giorni, compreso oggi in una conferenza stampa convocata appositamente, Giovedì ribadirà il proprio via libera ad AstraZeneca. Fonti di Palazzo Chigi stimano la durata della sospensione “in quattro giorni complessivi”. Escludendo, non citandola nemmeno, la possibilità che il vaccino possa subire uno stop. Il premier ha chiesto approfondimenti al Commissario all’emergenza, il generale Paolo Figliuolo. Nei colloqui fra i due lo scenario di come rimodulare la campagna vaccinale in caso di ritiro di AstraZeneca non è stato considerato. Il focus è su come riassorbire le circa 200mila vaccinazioni ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Non c’è nessunB da mettere in atto semplicemente perché non si è mai messo in dubbio ilA. Marioè convinto che l’Ema, in linea su quanto costantemente ribadito negli ultimi giorni, compreso oggi in una conferenza stampa convocata appositamente,ribadirà il proprio via libera ad. Fonti di Palazzo Chigi stimano la durata della sospensione “in quattro giorni complessivi”. Escludendo, non citandola nemmeno, la possibilità che il vaccino possa subire uno stop. Il premier ha chiesto approfondimenti al Commissario all’emergenza, il generale Paolo Figliuolo. Nei colloqui fra i due lo scenario di come rimodulare la campagna vaccinale in caso di ritiro dinon è stato considerato. Il focus è su come riassorbire le circa 200mila vaccinazioni ...

