Dl Sostegno, atteso via libera in Cdm di venerdì (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo gli ultimi aggiustamenti il governo sarebbe pronto ad approvare il decreto Sostegno da 32 miliardi in un Consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo. Nella stessa giornata – fanno sapere fonti dell’Esecutivo – il presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare il decreto ma anche per soffermarsi su alcuni punti critici della campagna di vaccinazione. Autorizzato lo scorso gennaio, il provvedimento per il nuovo extra-deficit contiene, tra le altre cose, gli indennizzi per le attività danneggiate dalle ultime restrizioni anti-Covid. Il provvedimento è stato oggetto di confronto, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier e il ministro dell’Economia, Daniele Franco. Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo gli ultimi aggiustamenti il governo sarebbe pronto ad approvare il decretoda 32 miliardi in un Consiglio dei ministri convocato perprossimo. Nella stessa giornata – fanno sapere fonti dell’Esecutivo – il presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare il decreto ma anche per soffermarsi su alcuni punti critici della campagna di vaccinazione. Autorizzato lo scorso gennaio, il provvedimento per il nuovo extra-deficit contiene, tra le altre cose, gli indennizzi per le attività danneggiate dalle ultime restrizioni anti-Covid. Il provvedimento è stato oggetto di confronto, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier e il ministro dell’Economia, Daniele Franco.

Advertising

marcomarasco : RT @milanobiz: ???? Il ?????????????? ???????????????? ???? ?????????? ????????, tanto atteso da diverso tempo, soprattutto dalle Partite Iva, sta per arrivare. Ecco… - milanobiz : ???? Il ?????????????? ???????????????? ???? ?????????? ????????, tanto atteso da diverso tempo, soprattutto dalle Partite Iva, sta per arrivar… - TheItalianTimes : #decretoSostegni il via libera al provvedimento da 32 miliardi di euro per gli #aiuti e gli #indennizzi #Covid è at… - crudarealt1 : RT @liliaragnar: Europa da dentro o da fuori,non mi interessa Governo da dentro o da fuori .non mi interessa Ho atteso 40 giorni ca.osserva… - giovannitrivel3 : RT @liliaragnar: Europa da dentro o da fuori,non mi interessa Governo da dentro o da fuori .non mi interessa Ho atteso 40 giorni ca.osserva… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno atteso Dl Sostegno, atteso via libera in Cdm di venerdì Dopo gli ultimi aggiustamenti il governo sarebbe pronto ad approvare il decreto Sostegno da 32 miliardi in un Consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo . Nella stessa giornata " fanno sapere fonti dell'Esecutivo " il presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe ...

Film: 'Curon' trasmesso in 190 paesi ... è atteso un ritorno di circa 6,5 milioni di euro in virtù del fatto che le produzioni sono tenute a re - investire in Alto Adige almeno il 150% di quanto ricevono sotto forma di sostegno. Nonostante ...

Dl Sostegno, atteso via libera in Cdm di venerdì ilmessaggero.it Maxi-patrimoniale? L’unica soluzione per Draghi, ecco i dati che lo dimostrano Certo, la Bce sta giocando un ruolo di sostegno fondamentale e continuerà a farlo ... Per questo, quasi certamente e con l’aggravante di tempi in dilatazione rispetto alle attese di campagna vaccinale ...

Dl Sostegno, atteso via libera in Cdm di venerdì (Teleborsa) - Dopo gli ultimi aggiustamenti il governo sarebbe pronto ad approvare il decreto Sostegno da 32 miliardi in un Consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo. Nella ...

Dopo gli ultimi aggiustamenti il governo sarebbe pronto ad approvare il decretoda 32 miliardi in un Consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo . Nella stessa giornata " fanno sapere fonti dell'Esecutivo " il presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe ...... èun ritorno di circa 6,5 milioni di euro in virtù del fatto che le produzioni sono tenute a re - investire in Alto Adige almeno il 150% di quanto ricevono sotto forma di. Nonostante ...Certo, la Bce sta giocando un ruolo di sostegno fondamentale e continuerà a farlo ... Per questo, quasi certamente e con l’aggravante di tempi in dilatazione rispetto alle attese di campagna vaccinale ...(Teleborsa) - Dopo gli ultimi aggiustamenti il governo sarebbe pronto ad approvare il decreto Sostegno da 32 miliardi in un Consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo. Nella ...