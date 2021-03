Carabinieri irrompono in palestra, clienti scappano: multato solo il gestore (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (CE) – Si stavano allenando in una palestra che doveva essere chiusa, e all’irruzione dei Carabinieri sono fuggiti per l’uscita di sicurezza. È accaduto ad Aversa (Caserta), dove vanno avanti, come in tutta la provincia, i controlli delle forze dell’ordine a caccia di trasgressori delle prescrizioni anti-Covid. I Carabinieri della Compagnia di Aversa sono intervenuti in una struttura di via Riverso; all’interno, oltre al gestore, c’erano cinque clienti che però sono scappati. Alla fine solo il gestore è stato sanzionato con una multa di 280 euro, e la palestra è stata chiusa per cinque giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (CE) – Si stavano allenando in unache doveva essere chiusa, e all’irruzione deisono fuggiti per l’uscita di sicurezza. È accaduto ad Aversa (Caserta), dove vanno avanti, come in tutta la provincia, i controlli delle forze dell’ordine a caccia di trasgressori delle prescrizioni anti-Covid. Idella Compagnia di Aversa sono intervenuti in una struttura di via Riverso; all’interno, oltre al, c’erano cinqueche però sono scappati. Alla fineilè stato sanzionato con una multa di 280 euro, e laè stata chiusa per cinque giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Carabinieri irrompono in #Palestra, clienti scappano: multato solo il gestore ** - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La festa proibita. A Fregene i Carabinieri irrompono in una villetta dove si brindava per il 25esimo compleanno del figlio… - sergimagugliani : RT @FarodiRoma: La festa proibita. A Fregene i Carabinieri irrompono in una villetta dove si brindava per il 25esimo compleanno del figlio… - FarodiRoma : La festa proibita. A Fregene i Carabinieri irrompono in una villetta dove si brindava per il 25esimo compleanno del… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri irrompono Festa in garage: irrompono Carabinieri e 20 ragazzi sono sanzionati E così una festa di compleanno a Bonnanaro è stata interrotta domenica notte dai Carabinieri del Radiomobile di Bonorva. I militari hanno scoperto casualmente l'evento organizzato in violazione di ...

Sant'Antimo, Carabinieri irrompono durante una festa: 16 persone multate Sant'Antimo - multate 16 persone . L'Italia sta attraversando la sua terza ondata di covid. Da lunedì 15 marzo probabilmente la maggior parte delle regioni sarà in zona rossa per contrastare l'...

Festa in centro con otto giovani, irrompono i carabinieri Il Tirreno Carabinieri irrompono in palestra, clienti scappano: multato solo il gestore Aversa (CE) – Si stavano allenando in una palestra che doveva essere chiusa, e all’irruzione dei carabinieri sono fuggiti per l’uscita di sicurezza. È accaduto ad Aversa (Caserta), dove vanno avanti, ...

Festa in centro con otto giovani, irrompono i carabinieri L'episodio è accaduto a Grosseto e tra di loro c'era anche qualche minorenne; sono 600 i controlli fatti dai militari in tutta la provincia nel corso dell'ultimo fine settimana, 21 le sanzioni ...

E così una festa di compleanno a Bonnanaro è stata interrotta domenica notte daidel Radiomobile di Bonorva. I militari hanno scoperto casualmente l'evento organizzato in violazione di ...Sant'Antimo - multate 16 persone . L'Italia sta attraversando la sua terza ondata di covid. Da lunedì 15 marzo probabilmente la maggior parte delle regioni sarà in zona rossa per contrastare l'...Aversa (CE) – Si stavano allenando in una palestra che doveva essere chiusa, e all’irruzione dei carabinieri sono fuggiti per l’uscita di sicurezza. È accaduto ad Aversa (Caserta), dove vanno avanti, ...L'episodio è accaduto a Grosseto e tra di loro c'era anche qualche minorenne; sono 600 i controlli fatti dai militari in tutta la provincia nel corso dell'ultimo fine settimana, 21 le sanzioni ...