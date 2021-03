BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi (Di martedì 16 marzo 2021) Maria De Filippi Chiamatela casualità ma Giovedì i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda. Come probabilmente saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ma essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo. Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte. Non c’entra nulla, dunque, la querelle DeFilippi-Mediaset/Durso ma la tempestività dell’”black out” è molto divertente! Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 marzo 2021)DeChiamatela casualità madiDenonin. Come probabilmente saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ma essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo. Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte. Non c’entra nulla, dunque, la querelle De-Mediaset/Durso ma la tempestività dell’”black out” è molto divertente!

Advertising

davidemaggio : BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - vertigo27797611 : @Elisaitalymo La giusta emozione e poi sei stato okkkk, giovedì prevedo il boom???? - RadioSoap2 : RT @davidemaggio: BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: BOOM! Giovedì non andranno in onda i programmi di Maria De Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : BOOM Giovedì Tramonti: i vini della Cantina Apicella protagonisti della VII edizione dell'HoReCoast Giovedì 18 marzo a partire dalle ore 10.00 tutti gli amanti del buon vino sono invitati a ... Tramonti: boom di guariti, il numero dei cittadini attualmente positivi scende a 23 Territorio Redazione Web -...

Fumetti saldaPress: esce Firefly vol. 3 E la serie a fumetti prodotta negli USA da Boom! Studios e pubblicata in Italia da saldaPress sta ... Appuntamento giovedì 18 marzo in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.

Reddit (e Elon Musk) ora soffiano sulle criptovalute: Dogecoin +800% in un giorno, il Bitcoin vola Corriere della Sera 18 marzo a partire dalle ore 10.00 tutti gli amanti del buon vino sono invitati a ... Tramonti:di guariti, il numero dei cittadini attualmente positivi scende a 23 Territorio Redazione Web -...E la serie a fumetti prodotta negli USA da! Studios e pubblicata in Italia da saldaPress sta ... Appuntamento18 marzo in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.