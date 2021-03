Bancarotta in Friuli | sei denunce delle Fiamme Gialle | c’è anche esponente dei Casalesi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPordenone – La Guardia di Finanza di Pordenone ha denunciato sei persone per unamilionaria e reati fiscali nel settore dell’edilizia, rilevandonumerose violazioni alla normativa antiriciclaggio. Tra le persone coinvolteuomo del clan dei, già coinvolto in indagini antimafia, attualmente detenuto nella casa circondariale napoletano di Poggioreale. Le indagini della Procura del capoluogo friulano hanno accertato distrazioni per 1,9 milioni di euro e imposte evase per 800 mila euro, importo per il quale è stato disposto il sequestro per equivalente. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha scoperto che i quattro amministratori di una società dichiarata fallita nel 2018, succedutisi nel tempo, e altri due soggetti, che gestivano de facto la società, ...