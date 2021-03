AstraZeneca | Galli | la sospensione del vaccino farà molti danni La Vecchia | centinaia di decessi in più

(Di martedì 16 marzo 2021) Divampa la polemica per la ladelin Italia. «Lo stop della campagna vaccinalepiùdi quanti possano fare le vaccinazioni». Lo ha affermato Massimo...

...cui dobbiamo vaccinare tutti il prima possibile per evitare che la gente muoia - ha spiegato-...punto credo che valga la pena questa sospensione' dell'impiego del vaccino anti - Covid......Europa a seguito di diverse reazioni avverse da pazienti che hanno assunto la dose di. ... migliorandone l'infettività' - spiega Massimocitato dal quotidiano La Repubblica. 'Nel ...Divampa la polemica per la la sospensione del vaccino AstraZeneca in Italia ... Lo ha affermato Massimo Galli, primario del Dipartimento di malattie infettive del «Sacco» di Milano, intervenendo ...“Tutto è partito del Paul Ehrich Institute, l’ente regolatorio e di ricerca tedesco: sei casi di tromboembolia su 1,6 milioni di persone: il nesso col vaccino è tutto da provare”. Così Giorgio Palù, p ...