5 star di TikTok destinate a diventare miliardarie (Di martedì 16 marzo 2021) TikTok, l’app basata su video che ha preso d’assalto il mondo, in genere presenta meme, brevi clip di danza o scenette e per alcuni è diventata una carriera. Nei 12 mesi fino a giugno 2020, i guadagni più alti di TikTok hanno raggiunto più di 1 milione di dollari (1,3 milioni di dollari), secondo Forbes. In effetti, per una manciata di persone TikTok è diventato così redditizio che sono sulla buona strada per diventare miliardari. Secondo una nuova analisi di Fresh Student Living che ha utilizzato un calcolatore di denaro TikTok, alcune delle star più seguite sulla piattaforma potrebbero diventare miliardarie già nel 2033. In cima alla lista c’è la sedicenne Charli D’Amelio, la persona più seguita su TikTok con oltre 110 milioni di ... Leggi su influencertoday (Di martedì 16 marzo 2021), l’app basata su video che ha preso d’assalto il mondo, in genere presenta meme, brevi clip di danza o scenette e per alcuni è diventata una carriera. Nei 12 mesi fino a giugno 2020, i guadagni più alti dihanno raggiunto più di 1 milione di dollari (1,3 milioni di dollari), secondo Forbes. In effetti, per una manciata di personeè diventato così redditizio che sono sulla buona strada permiliardari. Secondo una nuova analisi di Fresh Student Living che ha utilizzato un calcolatore di denaro, alcune dellepiù seguite sulla piattaforma potrebberogià nel 2033. In cima alla lista c’è la sedicenne Charli D’Amelio, la persona più seguita sucon oltre 110 milioni di ...

Advertising

pomeriggio5 : RT @EdoardoManzell1: Oggi alle 17.20 a #Pomeriggio5 ultimi aggiornamenti sul caso #DenisePipitone, con tanti ospiti e collegamenti. E poi t… - EdoardoManzell1 : Oggi alle 17.20 a #Pomeriggio5 ultimi aggiornamenti sul caso #DenisePipitone, con tanti ospiti e collegamenti. E po… - TGVO_dara_RNN16 : RT @RNFam_Vyn: Vote @nianaguerrero here on Gen-Z Approved Tiktok Star Poll! UNLI VOTE UNLI VOTE UNLI VOTE UNLI VOTE - RNFam_Vyn : Vote @nianaguerrero here on Gen-Z Approved Tiktok Star Poll! UNLI VOTE UNLI VOTE UNLI VOTE UNLI VOTE - noahfldn : che ti invio un meme, un tiktok, una foto o qualsiasi cosa non devi star lì a pensare e dirmi TUTTA la tua versione… -

Ultime Notizie dalla rete : star TikTok Antonio Razzi balla per Barbara D'Urso a Pomeriggio 5/ 'Saremo a i Nuovi Mostri!' Antonio Razzi scatenato! L'ex senatore torna ospite di Barbara D'Urso , questa volta a Pomeriggio 5, dove un filmato mostra tutti i suoi video che l'hanno reso una vera e propria star di TikTok. I balletti di Razzi spopolano sul web e, in studio, la D'Urso gli chiede anche della sua canzone 'Famme cantà', lui spiega che è stato un vero e proprio successo: 'Il bello è che ...

Da senatore a TikToker, la nuova vita di Antonio Razzi: 'Mi godo la pensione' - Poi balla 'Jerusalema' Da ex senatore a nuova star dei social. È la parabola di Antonio Razzi che, dopo aver concluso la sua attività politica, ora si diverte su TikTok tra gaffe e balletti: 'Cerco di non fermarmi e godermi la pensione', ha ...

TikTok: le star del web Charli e Dixie D'Amelio diventano designer di moda Forbes Italia TikTok, nuove richieste da parte del Garante Privacy Da TikTok nuove misure per tenere i più giovani fuori dalla piattaforma. Intanto oltre 500mila gli account di infratredicenni già bloccati o rimossi ...

TikTok ha rimosso o bloccato 500 mila italiani perché avevano meno di 13 anni I dati comunicati dal Garante per la privacy dopo la richiesta a più di 12 milioni e mezzo di connazionali di confermare l’età sul social network cinese ...

Antonio Razzi scatenato! L'ex senatore torna ospite di Barbara D'Urso , questa volta a Pomeriggio 5, dove un filmato mostra tutti i suoi video che l'hanno reso una vera e propriadi. I balletti di Razzi spopolano sul web e, in studio, la D'Urso gli chiede anche della sua canzone 'Famme cantà', lui spiega che è stato un vero e proprio successo: 'Il bello è che ...Da ex senatore a nuovadei social. È la parabola di Antonio Razzi che, dopo aver concluso la sua attività politica, ora si diverte sutra gaffe e balletti: 'Cerco di non fermarmi e godermi la pensione', ha ...Da TikTok nuove misure per tenere i più giovani fuori dalla piattaforma. Intanto oltre 500mila gli account di infratredicenni già bloccati o rimossi ...I dati comunicati dal Garante per la privacy dopo la richiesta a più di 12 milioni e mezzo di connazionali di confermare l’età sul social network cinese ...