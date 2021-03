Wonder Woman 1984 in blu-ray, la recensione: audio, video ed extra super, dove lo streaming non può arrivare (Di lunedì 15 marzo 2021) La recensione del blu-ray di Wonder Woman 1984: il prodotto Warner offre uno strepitoso video e un eccellente audio, anche se la traccia originale nglese resta nettamente superiore. super il reparto extra. Il travagliato percorso distributivo di Wonder Woman 1984, il nuovo capitolo cinematografico DC che vede la superoina interpretata da Gal Gadot piombare negli scintillanti anni Ottanta, approda finalmente al traguardo homevideo dopo la rinuncia alle sale e il recente passaggio allo streaming on demand. E come vedremo nella recensione di Wonder Woman 1984 in blu-ray, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) Ladel blu-ray di: il prodotto Warner offre uno strepitosoe un eccellente, anche se la traccia originale nglese resta nettamenteiore.il reparto. Il travagliato percorso distributivo di, il nuovo capitolo cinematografico DC che vede laoina interpretata da Gal Gadot piombare negli scintillanti anni Ottanta, approda finalmente al traguardo homedopo la rinuncia alle sale e il recente passaggio alloon demand. E come vedremo nelladiin blu-ray, ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984 in blu-ray, la recensione: audio, video ed extra super, dove lo streaming non può arriva… - Ivy_Revenge : @piovo_ @Marco__Tullio Ma vedi, per quello che ho letto di lei, la #Qazzara si sente una super girl, una wonder wom… - ale81cs : @ScafAnna La mia preferita è quella di wonder woman..ma sto per acquistare anche minnie e topolino?? - marcodLipa : - Ti piacciono i film Marvel? - Si si, Wonder Woman mi è piaciuto tantissimo. Io: - DarksiderCinema : Da pochissimi giorni è disponibile in #homevideo distribuito da @WarnerBrosIta #WonderWoman1984, rilasciato in molt… -