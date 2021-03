"Un vuoto incolmabile tra compagni e insegnanti"

(Di lunedì 15 marzo 2021) La notizia della morte di Viola Mugelli ha sconvolto Pistoia e la sua ex scuola, l'istituto Forteguerri, guidato dalla preside Anna Maria Corretti. "Con profondo cordoglio ed incredulità, abbiamo ...

Vogliamo dire Viola lascia untra le compagne e i compagni ed i suoi insegnanti che l'hanno vista crescere ed accompagnata per un tratto della sua breve vita". Uncondiviso ..."Nonostante la dura lotta contro questo malefico virus senza pietà, nulla è bastato? La tua mancanza lascerà unper tutti, ma nessuno potrà mai dimenticare i momenti vissuti insieme ...Un vuoto condiviso anche dai suoi compagni scout, del gruppo Cngei sezione di Pistoia all’interno del quale militava dall’età di 8 anni, fino a diventare poi capo scout. Con grande entusiasmo e passio ...Ha vissuto una delle settimane più tristi della sua storia recente il Mezzolara. Dopo la gioia per il ritorno in campo a 42 giorni di distanza dall’ultimo impegno ufficiale, il team budriese è incorso ...