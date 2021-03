Thomas Markle jr., il fratello di Meghan da Barbara D’Urso: “Altro che suicidio, lei ha tutto quello che una donna possa desiderare” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Altro che suicidio, Meghan sapeva a cosa andava incontro”. Thomas Markle jr., il fratellastro maggiore dell’oramai ex duchessa del Sussex è intervenuto a Live – Non è la D’Urso mettendo in discussione ogni affermazione fatta dalla Markle e dal marito Harry durante l’oramai celebre intervista rilasciata dai due a Oprah Winfrey. “Tutta quell’intervista con Oprah è stata una produzione hollywoodiana quasi preregistrata, provata più e più volte”, ha ricordato Markle jr. alla D’Urso – Non vedo molto di mia sorella in questa intervista. Poi c’è stata anche una tempistica sbagliatissima: il nonno del principe sta attraversando un periodo difficile ed è stato egoista da parte loro dare l’ok per la messa in onda. Questo episodio mi ricorda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “chesapeva a cosa andava incontro”.jr., il fratellastro maggiore dell’oramai ex duchessa del Sussex è intervenuto a Live – Non è lamettendo in discussione ogni affermazione fatta dallae dal marito Harry durante l’oramai celebre intervista rilasciata dai due a Oprah Winfrey. “Tutta quell’intervista con Oprah è stata una produzione hollywoodiana quasi preregistrata, provata più e più volte”, ha ricordatojr. alla– Non vedo molto di mia sorella in questa intervista. Poi c’è stata anche una tempistica sbagliatissima: il nonno del principe sta attraversando un periodo difficile ed è stato egoista da parte loro dare l’ok per la messa in onda. Questo episodio mi ricorda ...

