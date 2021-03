Spostamenti tra regioni? Possibili anche in rosso per visite case da acquistare (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – In zona rossa è vietato uscire dal proprio comune di residenza e spostarsi tra le regioni. Con qualche deroga, tra queste quella di andare a visitare un immobile che si intende acquistare o affittare. È quanto si apprende dalle faq pubblicate sul portale di Palazzo Chigi sulle misure adottate dall’esecutivo.Secondo i chiarimenti pubblicati dal governo, “È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare“. Tuttavia “le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”. Leggi su dire (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA – In zona rossa è vietato uscire dal proprio comune di residenza e spostarsi tra le regioni. Con qualche deroga, tra queste quella di andare a visitare un immobile che si intende acquistare o affittare. È quanto si apprende dalle faq pubblicate sul portale di Palazzo Chigi sulle misure adottate dall’esecutivo.Secondo i chiarimenti pubblicati dal governo, “È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare“. Tuttavia “le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate”.

