Salvini sullo ius soli non sa di cosa sparla (Di lunedì 15 marzo 2021) Ricordate quando si parlava di una svolta di Matteo Salvini, sia nella comunicazione che nell'atteggiamento? Bene, si trattava solamente di un abbaglio, perché il tema dei migranti continua a essere la sua ossessione. E, spesso e volentieri, lo fa solamente per solleticare gli appetiti di una determinata fronda di elettori, citando parole a caso per creare casi che non esistono. È il caso di Salvini su ius soli. Salvini su ius soli: poche idee e anche confuse Come già fatto nel giorno del suo compleanno, il senatore del Carroccio torna a martellare sul tema migranti. In un tweet pubblicato sul suo profilo nel primo pomeriggio di domenica, il leader della Lega ha "commentato" l'arrivo del nuovo segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Il nuovo leader del Pd, ha parlato anche di ius ...

