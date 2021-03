MotoGP, buoni segnali di Enea Bastianini nei Test di Losail. Avvio in salita invece per Luca Marini (Di martedì 16 marzo 2021) L’avventura in MotoGP di Enea Bastianini e Luca Marini è iniziata ufficialmente nei giorni scorsi con i Test collettivi pre-stagionali di Losail, andati in scena fino al 12 marzo sulla pista che ospiterà anche i primi due round del Motomondiale 2021. In Qatar i due rookie italiani hanno cominciato a prendere confidenza con le rispettive Ducati, raccogliendo dati e riscontri molto importanti in vista del debutto iridato in programma nel weekend 26-28 marzo con il Gran Premio del Qatar. La nuova giovane coppia di piloti del Team Avintia si appresta ad affrontare una prima parte di stagione inevitabilmente in salita, alla luce di un grande handicap in termini di esperienza e di abitudine ai ritmi della classe regina sotto ogni punto di vista. Nel processo ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) L’avventura indiè iniziata ufficialmente nei giorni scorsi con icollettivi pre-stagionali di, andati in scena fino al 12 marzo sulla pista che ospiterà anche i primi due round del Motomondiale 2021. In Qatar i due rookie italiani hanno cominciato a prendere confidenza con le rispettive Ducati, raccogliendo dati e riscontri molto importanti in vista del debutto iridato in programma nel weekend 26-28 marzo con il Gran Premio del Qatar. La nuova giovane coppia di piloti del Team Avintia si appresta ad affrontare una prima parte di stagione inevitabilmente in, alla luce di un grande handicap in termini di esperienza e di abitudine ai ritmi della classe regina sotto ogni punto di vista. Nel processo ...

