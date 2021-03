Advertising

orizzontescuola : Modello 730 non trasmesso dal commercialista: cosa si può fare? - Ilmiodiabete : 5xmille ad AGD. Basta inserire il CF AGD BOLOGNA in spazio riservato al sostegno delle ONLUS, su modelli dic. dei r… - StampaFin : Fisco: modello 730 precompilato online dal 10 maggio Slitta dal 30 aprile al 10 maggio la messa a disposizione sul… - infoiteconomia : Modello 730/2021, proroga invio dati precompilata: le novità dal MEF - InfoFiscale : Modello 730/2021, proroga invio dati precompilata: le novità dal MEF -

Ultime Notizie dalla rete : Modello 730

Nello specifico, ilRedditi a correzione del/2020 infedele può essere effettuata: entro il 10 dicembre 2020, termini di presentazione delRedditi 2021, periodo d'imposta 2020 (.../2021 , proroga anche per l' invio dei dati utili alla messa a punto della precompilata . La scadenza del 16 marzo per l'invio dei dati delle spese detraibili da parte degli enti esterni, ...Slitta il modello 730 precompilato. L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile. Lo rende noto il Ministero ...Il modello startup è in salute e lo dimostrano le tante aziende che, anche in Italia, stanno portando avanti progetti di successo ...