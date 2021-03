Matteo Bassetti minacciato di morte: «Il clima è pessimo, noi medici siamo stati abbandonati» (Di lunedì 15 marzo 2021) L’incendio appiccato al portone d’ingresso dell’Istituto superiore della Sanità a Roma nella serata di domenica sta ad indicare un malessere diffuso che sta pericolosamente alzando l’asticella. “C’è un clima bruttissimo, la politica non ci sta aiutando. Noi medici siamo stati lasciati soli”, ha stigmatizzato l’infettivologo Matteo Bassetti. Il quale avverte sulla propria pelle questo clima di tensione. Infatti anche in queste ore ha ricevuto lui stesso minacce di morte sui suoi profili social. Gli era capitato già in passato all’infettivologo del san Martino di Genova di essere attaccato in prima persona. Gli attacchi in queste ore si sono intensificati di nuovo. Matteo Bassetti di nuovo nel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) L’incendio appiccato al portone d’ingresso dell’Istituto superiore della Sanità a Roma nella serata di domenica sta ad indicare un malessere diffuso che sta pericolosamente alzando l’asticella. “C’è unbruttissimo, la politica non ci sta aiutando. Noilasciati soli”, ha stigmatizzato l’infettivologo. Il quale avverte sulla propria pelle questodi tensione. Infatti anche in queste ore ha ricevuto lui stesso minacce disui suoi profili social. Gli era capitato già in passato all’infettivologo del san Martino di Genova di essere attaccato in prima persona. Gli attacchi in queste ore si sono intensificati di nuovo.di nuovo nel ...

