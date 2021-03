Massimo Boldi, grandi progetti per lui? Si riunisce una storica coppia (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Boldi ha grandi progetti per il suo futuro? L’indizio non è infatti passato inosservato agli occhi dei fan. Non è solo. Tramite il profilo ufficiale di Instagram di Massimo Boldi, nelle ultime ore è comparsa una notizia a dir poco clamorosa. Nonostante l’età avanzata del celebre attore, molto presto si potrebbe rivedere una sua Leggi su youmovies (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.haper il suo futuro? L’indizio non è infatti passato inosservato agli occhi dei fan. Non è solo. Tramite il profilo ufficiale di Instagram di, nelle ultime ore è comparsa una notizia a dir poco clamorosa. Nonostante l’età avanzata del celebre attore, molto presto si potrebbe rivedere una sua

Advertising

EXPLICIVT : RT @17veeh: massimo boldi è proprio uno che si gira a guardare le minorenni in pantaloncini - US09553509 : stasera per concludere la serata e la settimana per voi in televisione sul CANALE CINE 34 il film intitolato SCUOLA… - Benedet51111315 : Ho notato che massimo boldi adora la nostra Rosina ?? #rosiners #zengavo - AndreaBricchi77 : @Marco98854662 Quella me l’ha presentata Massimo Boldi... ?? - 55danidani : @teoxandra Lui è sempre il migliore, scommetto che il suo consigliere scientifico è Massimo Boldi! -