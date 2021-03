Ma davvero l’autocertificazione non conta nulla, come dice il tribunale di Reggio Emilia? (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è tanta confusione sotto al cielo. Soprattutto nel giorno in cui, mezza Italia, è tornata nuovamente a doversi confrontare con la zona rossa, il lockdown e – nella fattispecie – con le autocertificazioni. Proprio queste ultime rischiano di entrare nella grande centrifuga del qui pro quo dopo la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 27 gennaio 2021 n. 54. In tanti gruppi su Facebook o in tante chat su WhatsApp sta circolando il testo – o un estratto del testo – di questa sentenza, così come diversi articoli di quotidiani che ne parlano in termini un po’ troppo larghi. LEGGI ANCHE > La bufala del nuovo modulo per l’autocertificazione Sentenza Reggio Emilia e autocertificazione, cosa c’è da sapere La sentenza fa riferimento a un episodio avvenuto nel marzo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 15 marzo 2021) C’è tanta confusione sotto al cielo. Soprattutto nel giorno in cui, mezza Italia, è tornata nuovamente a doversi confrontare con la zona rossa, il lockdown e – nella fattispecie – con le autocertificazioni. Proprio queste ultime rischiano di entrare nella grande centrifuga del qui pro quo dopo la sentenza deldidel 27 gennaio 2021 n. 54. In tanti gruppi su Facebook o in tante chat su WhatsApp sta circolando il testo – o un estratto del testo – di questa sentenza, cosìdiversi articoli di quotidiani che ne parlano in termini un po’ troppo larghi. LEGGI ANCHE > La bufala del nuovo modulo perSentenzae autocertificazione, cosa c’è da sapere La sentenza fa riferimento a un episodio avvenuto nel marzo ...

MaggicaPolly : @Lolicchia @restezcalmes @virginiaraggi spero davvero non si mettano a chiedere l'autocertificazione. Comunque potr… - AndyLasa : @signorailimonii Ho una resistenza psicologica a fare l'autocertificazione. Davvero mi schianta sta roba, forse mi… - geborgenheiit : @paracitamolo lo so, però boh, ho sempre paura che mi rimandino indietro, soprattutto adesso che entrambe le region… - ermo71397162 : Ma dai raga era davvero l'autocertificazione, per vari motivi: - un foglio A4 piegato in 4 - le compra le mimose e…

