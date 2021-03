Libia | assessore Sicilia | ‘chiederò incontro al Governo | serve sicurezza per i pescatori’**

(Di lunedì 15 marzo 2021) Palermo, 15 mar. (Adnkronos) – “Appena approveremo la Legge Finanziaria andrò a Roma per chiedere unufficiale con ile discutere dei pescatorini. Le flotte devono potere andare a pescare in acque internazionali insenza rischiare”. Lo ha detto all’Adnkronos Toni Scilla, l’all’Agricoltura della, parlando della lettera ricevuta dagli armatorini che annunciano il ritorno in acque internazionali davanti alle coste libiche ai primi di aprile. Anche se, come sembra, ilè contrario e chiede l’altolà. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

