Le relazioni difettose – Amore non corrisposto a 40 anni | come salvarsi dalla friendzone?

(Di lunedì 15 marzo 2021) “L’arriva quando tu diventi tu”. Cara Ester, Ti andrebbe di parlare dei quarantenni? E dintorni. Prendiamo una ragazza adulta. 38 per la precisione. Da vent’in città. Traversie di vario genere, ma il bilancio è molto positivo. Lavoro affetti interessi. La 38enne in questione è una di quelle che si è goduta il lockdown. Al netto del disagio storico mondiale. Ciao ciao triangolazione freudiana, Houston abbiamo un problema, finalmente non solo mio. (Si appartengo ai normonevrotici, mi ha detto un’amica competente che ci chiamiamo così). Finalmente una tregua, mi annoio alle feste e non ci ho più il problema da pormi. E intanto si chiudeva una storia, di quelle a distanza. Sai che c’è si sta male, ma vuoi mettere essere presente alla storia? ...

IOdonna : Le relazioni difettose – Come si trova il grande amore? La ricerca, tra fatica e fortuna - Valeriapeste1 : Fatica e fortuna - leoon_tw : “Non avere voglia e fare lo stesso è un’arte”. ??@esterviola? - Princessofia110 : RT @esterviola: nel migliore dei mondi possibili sarebbe una cosa facile ?@IOdonna? - esterviola : RT @AidaRoldo: 'Un conto è volere, un conto è iniziare...' Bonne lundi @esterviola ????? -

Ultime Notizie dalla rete : relazioni difettose

Io Donna

Le- Come si trova il grande amore? La ricerca, tra fatica e fortuna Inviate le vostre storie di, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente "incasinate"...Le- Single per forza: perché faccio scappare tutti? Inviate le vostre storie di, complicate, attorcigliate, tormentate o semplicemente "incasinate" a ultraviolet@...L'amore non è per caso, va cercato. E ci vuole una certa fortuna o fatica. La risposta di Ester Viola alla lettera della lettrice ...Cattiva memoria può essere colpa dei geni. Avere una cattiva memoria può non essere dovuto al poco impegno profuso nel cercare di ricordare impegni, numeri di telefono, o peggio ...