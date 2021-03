Le informative sulla privacy devono cambiare “faccia”

Leggi su wired

(Di lunedì 15 marzo 2021) “più chiare grazie a simboli e icone? È possibile”. Con questo slogan il Garante per la protezione dei dati personali lancia un contest per studiare soluzioni che – attraverso l’uso di icone, simboli o altre soluzioni grafiche – rendano lepiù semplici, chiare e immediatamente comprensibili. In poche parole,no in modo che siano davvero utili e adeguate allo scopo per il quale sono state pensate. Leutilizzate da aziende private, enti pubblici, professionisti, siti web, soprattutto social network, motori di ricerca e piattaforme tech, infatti, sono molto spesso troppo lunghe, complesse e quindi non adeguate a rispondere alla loro funzione essenziale. Che è quella di informare gli utenti sull’uso che verrà fatto dei loro dati ...