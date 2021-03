Isola dei Famosi 2021, si parte questa sera: i naufraghi, gli opinionisti e tutte le novità (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci sono tanti volti nuovi che non hanno mai partecipato ad un reality, ma anche molti nomi noti come Elisa Isoardi e Gilles Rocca - che al momento sono i favoriti dei bookmaker, per stanleybet.it ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) Ci sono tanti volti nuovi che non hanno maicipato ad un reality, ma anche molti nomi noti come Elisa Isoardi e Gilles Rocca - che al momento sono i favoriti dei bookmaker, per stanleybet.it ...

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - espressonline : Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - SalvatoreParis4 : Salve. Molte volte mi chiedo. MA COSA VEDONO DI BELLO IN QUESTO ZORZI. L'isola dei Famosi, La De Filippine, Bonolis… - giuliasal27 : @theavaricej Si in un’isola diversa insieme a un altro, si chiama dei parassiti e devono superare tipo delle prove… -