Il paracadute non si apre, 31enne si schianta al suolo davanti ad amici e parenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Non si apre il paracadute, tragica morte per un giovane di 31 anni. Dimitri Didenko, nato in Russia ma residente a Riccione, è deceduto durante i Campionati australiani di paracadutismo. Il paracadute, infatti, non si è aperto durante il volo. Alla tragica morte del campione hanno assistito circa 20 persone, tra cui amici e familiari.

