“Essere guariti dal Covid rende immuni come il vaccino AstraZeneca” | lo studio inglese

Londra, 15 mar – Due dosi di vaccino AstraZeneca o Pfizer offrirebbero la stessa protezione contro il Covid dell'aver contratto la malattia e di Essere poi guariti; lo suggerisce una ricerca inglese. L'immunità offerta da vaccino AstraZeneca o Pfizer Lo studio, compiuto su 13.000 operatori sanitari in Inghilterra, ha rivelato che nessuno dei pazienti sottoposti a entrambe le dosi di vaccino AstraZeneca o Pfizer hanno sviluppato sintomi relativi al Covid nelle due settimani successive alla somministrazione. Lo studio ha paragonato questi dati a quelli dei sopravvissuti al Covid, ovvero persone che si sono ammalate e che poi sono guarite

