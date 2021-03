Di Maio | ' Programmiamo già un altro scostamento di bilancio'

(Di lunedì 15 marzo 2021) 'In settimana deve essere approvato il decreto Sostegni da 32 miliardi per aiutare tutti gli italiani in difficoltà'. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di, sottolineando che '...

Roma, 15 mar. (LaPresse) - "Bisogna andare oltre: dobbiamo già programmare anche un nuovo scostamento di bilancio. Oltre ai 32 miliardi del prossimo decreto, ..."
"In settimana deve essere approvato il decreto Sostegni da 32 miliardi per aiutare tutti gli italiani in difficoltà". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che "bisogna andare oltre. Dobbiamo già programmare anche un nuovo scostamento di bilancio. Servono altri fondi per contrastare l'emergenza e supportare imprese, lavoratori".