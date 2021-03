Cotugno | terapie sub-intensive piene | aumentano i casi gravi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Con l'aumento dei pazienti sintomatici, i posti letto in terapia sub-intensiva delsono tutti pieni: in intensiva ce ne sono solo 2 liberi., posti pieni in terapia sub-intensiva: solo 2 liberi in rianimazione su Notizie.it.

FranceskoNew : RT @Miti_Vigliero: Covid a Napoli, terapie intensive piene al Cardarelli e al Cotugno - Miti_Vigliero : Covid a Napoli, terapie intensive piene al Cardarelli e al Cotugno - Lisa90135765 : Radio in macchina... le terapie intensive al collasso... giro.... piano vaccini a Livorno...giro... trapiantata ai… - anteprima24 : ** #Napoli, aumenta la pressione delle terapie intensive: al 'Cotugno' un solo posto libero **… - Martinaprocacc : RT @CivicraziaItaly: Alcuni medici dichiarano che le terapie intensive sono allo stremo all'Ospedale Cotugno di Napoli e al Monaldi. Invece… -

Ieri, all' Ospedaledi Napoli , che fa parte dell'Ospedale dei Colli, centro di riferimento ... Tutte piene, invece, lesub - intensive , mentre era disponibile solo qualche posto letto ...Non va meglio al Cardarelli che, con 144 posti, nonostante non sia un Covid center, dopo ilospita il più elevato numero di malati infetti in città con la complicazione di dover ...Aumentano i ricoveri per i casi gravi Covid o bisognosi di cure in Campania. Ieri all’Ospedale Cotugno di Napoli erano occupati 28 posti letto su 30 disponibili in terapia intensiva, pieni quelli in s ...SC Medical Service, l’impegno aziendale nella lotta contro il sars-cOv-2 in collaborazione con le strutture ospedaliere campane ...