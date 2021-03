BMW iDrive - Focus sulla nuova generazione del sistema di infotainment

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dalla Serie 7 del 2001 alla odierna iX, l'è a bordo delle BMW per semplificare la vita di chi sta al volante. In vent'anni, l'della Casa bavarese di strada ne ha fatta tanta, evolvendosi di pari passo ai modelli dell'Elica. Con il lancio della Suv elettrica, che segna unaepoca, ilsi appresta a un'ulteriore svolta: una capacità di calcolo incrementata di circa 20 volte, la connettività 5G e un'intelligenza artificiale evoluta sono gli ingredienti principali, confezionati in un'interfaccia uomo-macchina ridisegnata, dove debutta lo schermo curvo e non tramonta l'Controller, al secolo il manopolone. Doppio display. Osservando l'abitacolo della iX (e prossimamente anche quello della i4, o delle BMW di) si scorge ...

Per vedere concretamente all'opera il nuovobisognerà attendere la fine del 2021, visto che farà il suo esordio assoluto prima sul nuovo SUV elettrico iX e poi sulla i4 elettrica. Saranno ...Il sistema è progettato per funzionare con il linguaggio naturale che affianca quello tramite comando tattile sul display curvo. Ma non è tutto:comprende la funzione Great Entrance ...La versione di produzione della BMW i4 elettrica sembra che sarà svelata domani 17 marzo durante la Group Annual Conference 2021 che si svolgerà in streaming. A questo punto non rimane che pazientare ...Bmw stupì il mondo quando vent’anni fa presentò il suo iDrive, quel sistema incentrato su una manopola sulla consolle che comandava tutto quello che c’era a bordo, si presenta adesso con l’ultima ...