AresGate, testimonianza choc su Rosalinda Cannavò a Non è l'Arena (Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri sera, durante l'ultima puntata della trasmissione Non è l'Arena, è stata mandata in onda l'intervista di Massimo Giletti a una fonte anonima sull'AresGate e Rosalinda Cannavò. Questa persona ha preferito rimanere nell'anonimato, ma il conduttore assicura che l'intervistato sia molto conosciuto. È soltanto di pochi giorni fa la notizia dell'apertura da parte della Procura di Roma di un fascicolo sul suicidio di Teodosio Losito, sceneggiatore e produttore televisivo per la Ares Film di Alberto Tarallo. Secondo quanto riportato da Repubblica, la prima ad essere ascoltata è stata proprio Rosalinda, reduce dall'esperienza al Grande Fratello Vip 5, seguita il giorno dopo da Gabriel Garko (oltre a loro dovrebbero essere ascoltati anche Massimiliano Morra e Barbara d'Urso). Ricordiamo come le ...

