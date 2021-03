Salvini | attacco volgare a Letta | ' Vuole lo Ius Soli | non perdiamo tempo in cavolate'

(Di domenica 14 marzo 2021) Che ci volete fare? Sulla paura dei diversi hanno costruito le loro fortune politiche e non ci rinunciano di certo. Così il capo della Lega, Matteo, è subito andato all'a testa bassa ...

Advertising

eziomauro : Letta segretario Pd, Salvini all'attacco: 'Parte subito male, cavolate sullo Ius soli'. Fdi: 'A volte meglio i cerv… - alexbottoni : Letta segretario Pd, Salvini all'attacco: 'Parte subito male, cavolate sullo Ius soli'. Fdi: 'A volte meglio i cerv… - floppy391 : RT @LegaSalvini: LETTA SEGRETARIO PD, #SALVINI ALL'ATTACCO: 'PARTE SUBITO MALE, CAVOLATE SULLO IUS SOLI' - angel_other : RT @LegaSalvini: LETTA SEGRETARIO PD, #SALVINI ALL'ATTACCO: 'PARTE SUBITO MALE, CAVOLATE SULLO IUS SOLI' - CaressaGiovanni : Salv1n1, attacco volgare a #Letta: 'Vuole lo #iussoli, non perdiamo tempo in cavolate' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini attacco

Che ci volete fare? Sulla paura dei diversi hanno costruito le loro fortune politiche e non ci rinunciano di certo. Così il capo della Lega, Matteo, è subito andato all'a testa bassa contro il nuovo segretario del Pd."Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Se il nuovo segretario ...... D'Andrea sfiora il raddoppio TIGROTTI ALL'Quando sono trascorsi pochi minuti dal fischio d'... ALBINOLEFFE (3 - 5 - 2):; Cerini, Canestrelli, Riva; Tomaselli, Nichetti, Genevier, Piccoli,...Il capo della Lega contesta subito il segretario del Pd che ha proposto una misura di civiltà: "Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento" ...Nemmeno il tempo di festeggiare che Enrico Letta , neo segretario del Pd, viene attaccato dal leader della Lega Matteo Salvini . Questa mattina, 14 ...