Ronaldo non stecca mai due volte: ma che rischio per l'intervento su Cragno! (Di domenica 14 marzo 2021) Il grande violinista Niccolò Paganini era celebre anche per non ripetere mai le sue sensazionali performance. A Cristiano Ronaldo in carriera è successo spesso l'opposto: tantissime prestazioni in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) Il grande violinista Niccolò Paganini era celebre anche per non ripetere mai le sue sensazionali performance. A Cristianoin carriera è successo spesso l'opposto: tantissime prestazioni in ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se un giocatore della Juve commette un fallo da rosso (esempio: scarpata di… - tancredipalmeri : Effettivamente gli è andata di stralusso a Cristiano Ronaldo a non prendere espulsione - ZZiliani : Quindi come da copione #Calvarese ha falsato (e quindi deciso) la partita. #Non ha espulso #Ronaldo per un fallo sp… - outsider1899 : RT @auro_milan: Fra il gol annullato a Kessie in coppa, il fallo di hakimi non fischiato prima del raddoppio dell’Inter e la mancata espuls… - antoniozurro : RT @PresMoratti: Da regolamento il fallo di Cristiano Ronaldo non è da espulsione perché Cragno è ancora vivo Smettiamola con questo anti… -