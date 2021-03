NASCAR oggi, Phoenix Raceway 2021: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 14 marzo 2021) Dal deserto di Phoenix tutto è pronto per il quinto atto della NASCAR Cup Series, il primo della stagione all’interno di uno short-track. Mancano poche ore al via gara all’interno di una delle piste più atipiche del calendario, la sede dal 2020 della finale dei Playoffs. L’insidioso catino che sorge nello Stato dell’Arizona ha una metratura di un miglio e mezzo e quattro curve molto diverse tra di loro. La recente riconfigurazione, avvenuta nell’estate del 2018, ha cambiato volto ad un tracciato in cui tutto può succedere. Kevin Harvick (Haas #4), nove volte vincitore in questo speciale ovale, insegue il primo acuto nella nuova versione dell’ex ISM Raceway, pista che 12 mesi fa vide vincere Joey Logano (Penske #22). Il via della competizione è previsto alle 21.30. Sono 312 i giri previsti, intervallati come sempre da due Stage che ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Dal deserto ditutto è pronto per il quinto atto dellaCup Series, il primo della stagione all’interno di uno short-track. Mancano poche ore al via gara all’interno di una delle piste più atipiche del calendario, la sede dal 2020 della finale dei Playoffs. L’insidioso catino che sorge nello Stato dell’Arizona ha una metratura di un miglio e mezzo e quattro curve molto diverse tra di loro. La recente riconfigurazione, avvenuta nell’estate del 2018, ha cambiato volto ad un tracciato in cui tutto può succedere. Kevin Harvick (Haas #4), nove volte vincitore in questo speciale ovale, insegue il primo acuto nella nuova versione dell’ex ISM, pista che 12 mesi fa vide vincere Joey Logano (Penske #22). Il via della competizione è previsto alle 21.30. Sono 312 i giri previsti, intervallati come sempre da due Stage che ...

