Napoli, tegola Di Lorenzo: il difensore salterà la Roma

Giovanni Di Lorenzo era diffidato ed è stato ammonito contro il Milan: il difensore del Napoli salterà il prossimo impegno con la Roma

Brutta notizia per il Napoli. Giovanni Di Lorenzo salterà il prossimo impegno di Serie A in casa della Roma. Il difensore era diffidato ed è stato ammonito in occasione del match contro il Milan.

DIRETTA/ Cagliari Juventus (risultato finale 1 - 3): show di Cristiano Ronaldo Umberto Tessier) PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI/ Quote, Donnarumma contro Ospina! Pubblicità LA ... PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS Doppia tegola per Semplici, che oltre agli infortuni in ...

Roma-Napoli, doppia tegola per Fonseca: non solo Mkhitaryan sarà out AreaNapoli.it Roma-Napoli, doppia tegola per Fonseca: non solo Mkhitaryan sarà out Vedo rigori qui sempre per la stessa squadra che sono ridicoli e questo trattamento non c’è per la Roma. Uno sfogo veramente duro quello di Fonseca "Voglio lo stesso trattamento delle altre grandi ...

Milan-Napoli, Pioli deve rinunciare al suo talismano Stefano Pioli deve rinunciare al talismano che sta trascinando i rossoneri nell’ultimo periodo. Tegola per il gruppo rossonero in vista del Napoli Stefano Pioli deve rinunciare al talismano che sta tr ...

