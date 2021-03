Milan-Napoli 0-1 | voti | highlights e tabellino

(Di domenica 14 marzo 2021) Un big matchconcluso con una vittoria per gli azzurri di Gattuso che possono tirare un sospiro di sollievo Buona prestazione deldi Gattuso che può tirare un sospiro di sollievo contro la sua ex squadra. Un gol di Matteo Politano alla ripresa è bastato per portare a casa tre punti preziosi per gli L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sscnapoli : ?? | I convocati di #MilanNapoli ?? - DiMarzio : #MilanNapoli, le ultime di formazione tra i rossoneri dopo la rifinitura - Bi_005 : @SpudFNVPN Ma quanto sei ridicolo, da romanista Milan con mezza squadra fuori, un rigore non dato e parli pure di “… - DonyLove : @90ordnasselA @acmilan Milan Napoli 0-1 ecco le prime foto del Milan e tifoseria ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Ildovrà fare a meno di Ante Rebic in occasione del prossimo match di Serie A contro la Fiorentina: l'attaccante croato espulso per ...Giovanni Di Lorenzo era diffidato ed è stato ammonito contro il: il difensore delsalterà il prossimo impegno con la ...Momento divertente nel match di San Siro tra Milan e Napoli. Nel finale di gara infatti Mario Rui ha fatto cadere l'arbitro Pasqua. Proprio così, il calciatore del Napoli in ...Il Napoli è chiamato a fare l'impresa a San Siro contro un Milan in forma se vuole ancora sperare di agganciare il treno per la Champions League. Il grande ex Gattuso, per farlo, si affida alla ...