M5S, Lombardi: "Io alleata del Pd, manifesto Casaleggio incoerente e ipocrita" (Di domenica 14 marzo 2021) M5S Regione Lazio. "È un percorso partito tre anni fa. La maggioranza aveva i suoi numeri, non aveva bisogno di noi, ma abbiamo cominciato fin dal principio a collaborare su alcuni temi". A parlare è Roberta Lombardi, storica esponente del Movimento 5 stelle e ora nuova assessora alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale della Regione Lazio. (segue dopo la foto) M5S Regione Lazio, Lombardi: con il Pd "c'è un pezzo importante di strada che possiamo fare insieme" Lombardi, pentastellata della prima ora, spiega le ragioni politiche della prima Giunta regionale giallo-rossa. "Abbiamo approvato misure importanti dal punto di vista legislativo", dice. "E abbiamo capito che, pur restando due forze politiche distinte, c'è un pezzo importante di strada che possiamo fare insieme". Poi rivendica l'importanza strategica di questa ...

