LIVE Parigi-Nizza, ottava tappa in DIRETTA: frazione breve e mossa, Roglic per l’apoteosi (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 14.23 I corridori sono pronti nella zona di partenza. Il via sarà dato fra due minuti, mentre il chilometro zero alle 14.30. 14.19 ottava tappa rivisitata rispetto alla versione originale: invece della classica Nizza-Nizza (a causa di un lockdown nella regione Nizzarda), si parte da Le Plan-Du-Var e si arriva a Levens. 92,7 km con tre ascese alla Cote de Duranus ed un finale ostico. 14.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava ed ultima frazione della Parigi-Nizza ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 14.23 I corridori sono pronti nella zona di partenza. Il via sarà dato fra due minuti, mentre il chilometro zero alle 14.30. 14.19rivisitata rispetto alla versione originale: invece della classica(a causa di un lockdown nella regionerda), si parte da Le Plan-Du-Var e si arriva a Levens. 92,7 km con tre ascese alla Cote de Duranus ed un finale ostico. 14.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ed ultimadella...

