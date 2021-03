Il metodo Draghi Sistema blindato (Di domenica 14 marzo 2021) l «metodo Draghi» emerge anche nel modello di comunicazione: rigorosa ed asciutta, tesa a far prevalere i fatti sulle parole, poiché occorre portare il Paese fuori dalla pandemia, combinando tale obiettivo con quello di dar fiato all’economia e di salvaguardare sia i livelli di occupazione, sia la qualità della vita dei cittadini. Gli italiani si aspettano «fatti e non parole». Di conseguenza, colui che guida l’azione di governo è attento a evitare proclami, preferendo far parlare i fatti. È una scelta che, nel tempo breve, può non dare frutti, ma ne darà di buonissimi se arriveranno i risultati indicati e sui quali il governo centrale e quelli territoriali sono impegnati in una fase non priva di difficoltà. Del resto, il criterio di azione del presidente del Consiglio si è visto già nei primi interventi istituzionali (il discorso alle Camere sulla ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 marzo 2021) l «» emerge anche nel modello di comunicazione: rigorosa ed asciutta, tesa a far prevalere i fatti sulle parole, poiché occorre portare il Paese fuori dalla pandemia, combinando tale obiettivo con quello di dar fiato all’economia e di salvaguardare sia i livelli di occupazione, sia la qualità della vita dei cittadini. Gli italiani si aspettano «fatti e non parole». Di conseguenza, colui che guida l’azione di governo è attento a evitare proclami, preferendo far parlare i fatti. È una scelta che, nel tempo breve, può non dare frutti, ma ne darà di buonissimi se arriveranno i risultati indicati e sui quali il governo centrale e quelli territoriali sono impegnati in una fase non priva di difficoltà. Del resto, il criterio di azione del presidente del Consiglio si è visto già nei primi interventi istituzionali (il discorso alle Camere sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : metodo Draghi Decreto legge e non Dpcm. Celotto spiega il metodo Draghi Può sembrare una minuzia di quelle che appassiona soltanto i cultori di diritto costituzionale, invece rivela un profondo cambio di metodo del governo Draghi. Nei mesi scorsi molte critiche sono ...

Quale sarà lo stil novo del Pd con Enrico Letta ... chiusa l'esperienza dell'esecutivo Draghi, a un bipolarismo da paese normale in cui ci sia davvero ... Ma certamente prima che i contenuti c'è un problema di metodo e cioè l'approccio che Enrico Letta ...

Decreto legge e non Dpcm. Celotto spiega il metodo Draghi Formiche.net Decreto legge e non Dpcm. Celotto spiega il metodo Draghi Può sembrare una minuzia di quelle che appassiona soltanto i cultori di diritto costituzionale, invece rivela un profondo cambio di metodo del governo Draghi. Nei mesi scorsi molte critiche sono ...

UN MESE DI GOVERNO/ I segnali e le promesse che devono diventare fatti Ci sono segnali positivi dal parte del Governo, dopo un mese dall'insediamento, per dare una svolta nonostante le restrizioni appena annunciate ...

