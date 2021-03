Il bluff Ue sui vaccini: accordi segreti per dosi extra (Di domenica 14 marzo 2021) In principio, solo la Germania destava sospetti. Tutti i riflettori erano puntati sui presunti accordi bilaterali stretti tra Berlino e le singole case farmaceutiche. accordi ipotetici, in un primo momento soltanto denunciati dai media, che avrebbero consentito al governo tedesco di ottenere dosi di vaccino anti Covid extra in barba alle quote eque stabilite dall’Unione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 14 marzo 2021) In principio, solo la Germania destava sospetti. Tutti i riflettori erano puntati sui presuntibilaterali stretti tra Berlino e le singole case farmaceutiche.ipotetici, in un primo momento soltanto denunciati dai media, che avrebbero consentito al governo tedesco di otteneredi vaccino anti Covidin barba alle quote eque stabilite dall’Unione InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : bluff sui Sicilia, sui vaccini un fiorire di iniziative Poi Dipasquale approfondisce "ancora una volta siamo di fronte ad uno dei clamorosi bluff di Musumeci: prima si parlava della possibilità per le Regioni di acquistare direttamente i vaccini, e lui si ...

Centomila Centomila morti fa ci ripetevamo che sarebbe andato tutto bene, lo scrivevamo perfino sui ... Si è stanchi perché la speranza declamata è un bluff ormai riconosciuto da tutti: la speranza si progetta, ...

Il bluff europeo dei vaccini: accordi segreti Stati-Big Pharma per dosi extra Inside Over Capire quando uscire dal seminato con questo bluff di Patrick Leonard su Adrian Mateos Tra le linee di demarcazione tra chi gioca a poker per passione e chi lo fa per lavoro, una riguarda il capire quando è il momento buono per uscire dal seminato. Deviare dallo standard è un'arma che n ...

Tra «dimissioni bluff» e «imboscata» Spoleto resta senza sindaco: tutte le reazioni Quindi il giudizio sui consiglieri comunali che a Spoleto «hanno tenuto la barra dritta, mettendo al centro il bene del paese, anche andando a scoprire il grande bluff del sindaco che, fino alla fine, ...

