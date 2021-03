Genoa-Milan Primavera 0-0 | pochissime emozioni | pareggio giusto

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - gilnar76 : Genoa-#Milan Primavera 0-0: cronaca e tabellino #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro #Seriea… - PianetaMilan : #GenoaMilanPrimavera 0-0: pochissime emozioni, pareggio giusto - #ACMilan #Milan #SempreMilan #MilanPrimavera - battito_inter : RT @capuanogio: L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Verona ? Crot… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa Primavera, pareggio interno contro i pari età del Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Milan

VERONA (ieri) 3 - 2 BENEVENTO - FIORENTINA (ieri) 1 - 4- UDINESE (ieri) 1 - 1 BOLOGNA - SAMPDORIA 3 - 1 PARMA - ROMA 2 - 0 TORINO - INTER 1 - 2 CAGLIARI - JUVENTUS ore 18- NAPOLI ore 20.... reduci dall'impegno in Europa League, nell'ultimo turno del campionato hanno battuto ildi misura e si sono rilanciati per il quarto posto, continuando a insidiare Juventus eper ...Secondo 0-0 consecutivo per il Milan, che in novantaminuti contro il Genoa ha creato pochissimo. L'unica occasione del match per i rossoneri arriva a quindici minuti dalla fine: El ...Genoa e Milan sono lontane 9 punti dalla vetta, un distacco non insormontabile. Se solo non fosse che la zona rossa è ancora più vicina. Tra i ragazzi di Chiappino escluso dai convocati il roccioso ...