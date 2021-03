"Essere all'antica? Niente di più moderno. Il vero inganno è vivere solo dell'istante" (Di domenica 14 marzo 2021) Il filosofo e pedagogista Duccio Demetrio: carpe diem non è la traduzione di tutto e subito, ma significa trattenere il giorno nella catena dei giorni. "L'era dell'immateriale ci ha tolto il senso di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Il filosofo e pedagogista Duccio Demetrio: carpe diem non è la traduzione di tutto e subito, ma significa trattenere il giorno nella catena dei giorni. "L'era'immateriale ci ha tolto il senso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo a… - rtl1025 : ?? È morto, all'ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. #Casadei aveva 83 a… - SimoneCosimi : ???? Novità nel piano vaccinale: “Per ridurre gli sprechi in caso di rinuncia all’ultimo minuto le Regioni saranno ob… - Franco19586836 : La rinascita del PD non può essere legata all'ambiente; argomento vetusto, trito e ritrito. Meglio riforma del reat… - gillkimaboo : RT @airplaneoversea: Ogni singola donna che conosco ha subito molestie, e tutti noi conosciamo almeno una ragazza che è stata violentata o… -