C’è Posta per Te | cosa è accaduto a Enrico e Elisabetta

A "C'è Posta per Te", il people show di Maria De Filippi, in onda sabato 13 marzo, Enrico perdona e apre la busta, ma scatena il web e la cognata. Elisabetta ha chiamato la trasmissione perché dopo 15 anni di matrimonio e due figli, il marito se n'è andato di casa perché lo ha tradito due volte, anche se non fisicamente. La De Filippi spiega che la psicologa che ha in cura Elisabetta sostiene che ha comportamenti infantili e cerca conforto e affetto in chi in realtà è disinteressato per colpa di alcuni traumi infantili. La 45enne vuole chiedere perdono al marito e riprendere il cammino interrotto. Enrico è un gran lavoratore, uomo mite e compassato, dall'aspetto e dal carattere remissivo. Passa mezz'ora a bofonchiare che ama la moglie ma non si fida più ("è tosta, tostissima"), poi davanti ...

