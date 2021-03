Calcio femminile | Inter vittoriosa contro il Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia 2021

(Di domenica 14 marzo 2021) Dopo il successo della Romala Juventus, cala il sipario sui matchdelle semifinali didi. L’si è imposta nel secondo inin programma grazie alle realizzazioni di Marinelli e Möller, ma la marcatura di Valentina Giacinti tiene ancora aperto il discorso qualificazione alla Finale. LA CRONACA Al “Breda” la partita si sblocca dopo 4?: Möller crea scompiglioarea rossonera e Fusetti tocca il pallone con il braccio. L’arbitro decreta il tiro dal dischetto,cettato in prima battuta da Korenciova, ma sulla respinta dell’estremo difensoreista Marinelli ribadisce in rete. Passata in vantaggio, ...

Advertising

alexcobra11 : @andrea84go @Orli19831 Non voglio dar contro a nessuno nè pensare di avere la verità assoluta ma credo di poter giu… - SprintLombardia : Inter-Milan Coppa Italia Femminile: Marinelli-Moller Hansen regalano il primo round a Sorbi, rossonere aggrappate a… - andrea84go : @alexcobra11 @Orli19831 Mi dispiace'Dar contro' alla @Orli19831, che di calcio femminile ne sa sicuramente più di m… - TgrRaiTrentino : Calcio Femminile. #seriec girone B. #Trento- #Padova -0-1 40^ Gastaldin finale @Coninews @TgrVeneto @calcio_stt… - Wes10Sneijder1 : @Rikrok18 @PinaCalla @stevevicrn Che colpa ha perisic? Sta giocando vicino a un essere inutile che nel calcio femmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

...Gear Piazza Armerina per 8 - 5 nell'ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2 di... PALLAVOLOSerie B1 La Sicom Akademia Sant'Anna sfata il tabù Reghion e vince al Pentimele ...... per l'avanguardistico stadio comunale degli anni'30, e, per l'ascesa anche al, di varie ... Mecenatismi e politica trasversale, sostengono ilin C e gli scolastici basket e volley, ma è ...In un fine settimana dove si sono giocate le partite di andata di semifinale di Coppa Italia femminile, la serie B ha visto ben tre gare di recupero. Successo esterno del Brescia a Perugia per 0-2, vi ...L'andata della Semifinale di Coppa Italia Femminile va all'Inter, premiata dagli episodi in un Derby molto combattuto e poco spettacolare: 2-1 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Sono stati decis ...