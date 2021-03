Benno Neumair, la sorella: “Mio fratello prendeva anabolizzanti” (Di domenica 14 marzo 2021) La sorella di Benno Neumair fa una rivelazione shock: il fratello da anni prendeva anabolizzanti, nonostante amici e famigliari gli dicessero di smettere. Gli anabolizzanti, è risaputo, se presi senza controllo medico possono dare gravi disturbi dell’umore e psichici, quali cambiamenti del comportamento. “Siamo sempre stati una famiglia molto unita e il rapporto tra me e mio fratello era molto buono fino a dieci anni fa”, ha detto la giovane. La testimonianza è stata divulgata a Chi l’ha visto. La giovane ha anche dichiarato: “Quando Benno ha iniziato a fare uso di proteine in polvere e ormoni, il suo carattere ha cominciato a cambiare. Da medico posso dire che tali sostanze possono provocare un cambiamento della personalità. ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 marzo 2021) Ladifa una rivelazione shock: ilda anni, nonostante amici e famigliari gli dicessero di smettere. Gli, è risaputo, se presi senza controllo medico possono dare gravi disturbi dell’umore e psichici, quali cambiamenti del comportamento. “Siamo sempre stati una famiglia molto unita e il rapporto tra me e mioera molto buono fino a dieci anni fa”, ha detto la giovane. La testimonianza è stata divulgata a Chi l’ha visto. La giovane ha anche dichiarato: “Quandoha iniziato a fare uso di proteine in polvere e ormoni, il suo carattere ha cominciato a cambiare. Da medico posso dire che tali sostanze possono provocare un cambiamento della personalità. ...

Advertising

stanzaselvaggia : Avevo letto anche io quell’articolo di Gianluigi Nuzzi su La Stampa ed ero inorridita. Vedo che non ero la sola. - zazoomblog : Confessione choc della sorella di Benno Neumair: “Trovavo le siringhe” - #Confessione #della #sorella #Benno - ferociouspie : Ma prendete per il culo? Omicidio Bolzano: la Polizia consigliò ai genitori di Benno Neumair di chiudersi in camera… - ErisTedesco : #caso #casobenno #casoneumair #bennoneumair questa storia del fratello pazzo e del suono del cognome mi fa tanto pe… - MauroCapozza : RT @stanzaselvaggia: Avevo letto anche io quell’articolo di Gianluigi Nuzzi su La Stampa ed ero inorridita. Vedo che non ero la sola. https… -