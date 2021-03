America’s Cup, entro che ora devono partire le regate? C’è un limite di tempo: Luna Rossa-NZ, rischio rinvio (Di domenica 14 marzo 2021) Le regate della America’s Cup devono partire entro le ore 18.00 di Auckland (Nuova Zelanda), ovvero le ore 06.00 italiane (siamo indietro di dodici ore). Questo è quanto recita il regolamento della competizione sportiva più antica al mondo. Il rischio concreto è che stanotte si disputino nessuna o soltanto una regata, perché nel Golfo di Hauraki soffia un vento inferiore ai 6,5 nodi necessari da regolamento per fare partire le regate. Quella velocità si deve registrare per cinque minuti consecutivi prima dello start (dai -9? ai -4?) e la gara-7 del confronto tra Luna Rossa e Team New Zealand non ha potuto prendere il via alle ore 04.12 come previsto da programma originario. Si sta proseguendo con continui rinvii, ma va ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) LedellaCuple ore 18.00 di Auckland (Nuova Zelanda), ovvero le ore 06.00 italiane (siamo indietro di dodici ore). Questo è quanto recita il regolamento della competizione sportiva più antica al mondo. Ilconcreto è che stanotte si disputino nessuna o soltanto una regata, perché nel Golfo di Hauraki soffia un vento inferiore ai 6,5 nodi necessari da regolamento per farele. Quella velocità si deve registrare per cinque minuti consecutivi prima dello start (dai -9? ai -4?) e la gara-7 del confronto trae Team New Zealand non ha potuto prendere il via alle ore 04.12 come previsto da programma originario. Si sta proseguendo con continui rinvii, ma va ...

