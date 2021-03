Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 18:30 (Di sabato 13 marzo 2021) Viabilità DEL 13 MARZO 2021 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA L’ARDEATINA E L’APPIA. SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI. SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI; CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO E, PROSEGUENDO, NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI VELLETRI E TRA VIA DEI 5 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 marzo 2021)DEL 13 MARZOORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO DISAGI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO DOVE SI STA IN CODA TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E, AVANTI, TRA L’ARDEATINA E L’APPIA. SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI. SI STA IN CODA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI; CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO E, PROSEGUENDO, NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI VELLETRI E TRA VIA DEI 5 ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità traffico per incidente su via Casilina la linea 053 registra dei rallentamenti - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Trionfale, tra G.R.A.-via Ipogeo degli Ottavi e via della Pineta Sacchetti-Policlinico Gemelli. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul lungotevere, tra Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta e Ponte Garibaldi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Torrevecchia, tra via di Boccea e via Gustavo Colonnetti -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Il nuovo Prg: funivia a Santa Rosalia e niente nuove case ... l'alternativa a via Leonardo Da Vinci, il prolungamento di via Paruta, la viabilità a servizio ...dei commercianti che da tempo chiedono la liberalizzazione delle medie strutture specie in via Roma. ...

Somma Vesuviana, arriva il rilevatore gentile di velocità E' la stessa tecnologia installata sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino a Roma per consentire il ... Lo ha affermato Sergio D'Avino, assessore alla Viabilità e alla Polizia Municipale di Somma ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera ... l'alternativa a via Leonardo Da Vinci, il prolungamento di via Paruta, laa servizio ...dei commercianti che da tempo chiedono la liberalizzazione delle medie strutture specie in via. ...E' la stessa tecnologia installata sulle piste dell'aeroporto di Fiumicino aper consentire il ... Lo ha affermato Sergio D'Avino, assessore allae alla Polizia Municipale di Somma ...